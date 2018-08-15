Следствие просит перевести Павликову и Дубовик под домашний арест

Следствие просит перевести под домашний арест Анну Павликову и Марию Дубовик, которых обвиняют по делу организации "Новое величие". Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката.

По данным "Новой газеты", ходатайство подал ведущий следователь по делу "Нового величия".

Сейчас Павликова и Дубовик находятся в следственном изоляторе. В Москве и Екатеринбурге готовятся акции в их поддержку.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Шестеро из них находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом. Адвокаты арестованных заявляют, что обвинение строится на показаниях трех мужчин, один из которых был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ.​

На прошлой неделе суд продлил арест 18-летней Анны Павликовой до 13 сентября. Ее адвокат и родители настаивают, что девушке требуется лечение и она не может находиться в СИЗО из-за серьезного заболевания.