Кириллу Серебренникову продлили арест до 19 сентября

Мосгорсуд продлил до 19 сентября арест режиссеру Кириллу Серебренникову по делу о предполагаемых хищениях в "Седьмой студии". Об этом сообщает корреспондент "Настоящего времени". Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов перед началом заседания заявил, что многие люди готовы предоставить деньги для внесения залога, если бы суд согласился рассмотреть такой вариант.

Сам Серебренников, выступая в суде, подчеркнул, что, ознакомившись со всеми томами уголовного дела, он теперь видит "всю абсурдность, как самого этого дела, так и всего, что происходит вокруг него". Режиссер обвинил следователей в попытках опорочить его и коллег.

Защита Серебренникова сегодня также заявила о фальсификации протокола допроса свидетеля. Речь идет о показаниях бывшей сотрудницы театрального проекта Ларисы Войкиной. По словам бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, внесенные в них изменения "усиливают обвинительную составляющую".

Малобродский в связи с этим требовал отвода следственной группы. Позже Войкина подтвердила, что протокол ее допроса сфальсифицирован.

Художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников был задержан в Москве в конце августа 2017 года и с тех пор находится под домашним арестом. Серебренникова обвиняют в хищении средств, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". За время следствия сумма ущерба выросла почти вдвое – с 66 до 133 миллионов рублей.​

По этому делу также проходят Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин, продюсер Екатерина Воронова, Софья Апфельбаум и бывший бухгалтер Нина Масляева. Вину признала только Масляева. Она заключила сделку со следствием и дала показания против других обвиняемых.