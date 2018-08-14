Малобродский обвинил следствие в подделке протокола допроса

Бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский потребовал отвода следователей, обвинив их в подделке протокола допроса свидетеля по делу о хищениях в "Седьмой студии". На заседании Басманного суда во вторник он попросил Федеральную службу безопасности проверить действия сотрудников Следственного комитета Александра Лаврова и Павла Васильева, передает РБК.

По данным защиты Малобродского, речь идет о протоколе допроса бывшей сотрудницы "Седьмой студии" Ларисы Войкиной, на основании которого суд несколько раз продлевал арест обвиняемым. Документ был получен в июле прошлого года, но во время ознакомления с его текстом адвокаты обнаружили существенные отличия от оригинала. Малобродский заявил, что изменения, предположительно внесенные в протокол, "усиливают обвинительную составляющую".

Алексея Малобродского обвиняют в причастности к хищению бюджетных средств, выделенных театральной группе "Седьмая студия" на реализацию культурного проекта "Платформа". По этому делу также проходят художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, директор "Седьмой студии" Юрий Итин, продюсер Екатерина Воронова, бывший бухгалтер Нина Масляева и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

Все, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием, отрицают вину. Серебренников обвинил бывшего бухгалтера в оговоре, а следователей – в том, что они слушают только ее показания.