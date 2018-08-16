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Генерал СК Денис Никандров получил 5,5 лет колонии за взятку

Бывший заместитель начальника Главного следственного управления по Москве Денис Никандров

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Бывший заместитель начальника Главного следственного управления по Москве Денис Никандров приговорен к пяти с половиной годам колонии строгого режима по делу о взятке, полученной высокопоставленными офицерами Следственного комитета от криминального авторитета.
Никандров также лишен звания генерал-майора, передает РБК.

Суд над Никандровым проходил в особом порядке без исследования доказательств, поскольку он признал вину. Процесс был закрытым и занял всего один день.

Денис Никандров, а также глава управления собственной безопасности московского Следственного комитета Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были арестованы в июле 2016 года. Их обвинили в получении крупной взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) в обмен на прекращение уголовного преследования.

Ранее суд приговорил Макименко к 13 годам колонии строго режима, а Ламонова – к пяти.

Сам Шакро Молодой в марте был осужден на 9 лет и 10 месяцев колонии. По делу о взятке, предположительно полученной за смягчение приговора соратнику Калашова, арестован бывший глава столичного главка Следственного комитета Александр Дрыманов.

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