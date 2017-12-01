По делу о коррупции в СК предъявлены окончательные обвинения

Завершено расследование дела в отношении начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко. Ему предъявлено окончательное обвинение в получении двух крупных взяток, сообщает Интерфакс со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства "Росбалт", речь идет о передаче 500 тысяч долларов бизнесменом Олегом Шейхаметовым и о получении Максименко 1 миллиона рублей от петербургского предпринимателя Бадри Шенгелии. Еще по двум эпизодам следствие продолжится.

"Росбалт" также сообщает, что коллеги Максименко по Следственному комитету Денис Никандров и Александр Ламонов заключили досудебные соглашения, хотя изначально полностью отрицали вину. Ламонов также дал признательные показания.

Никандров, Максименко и Ламонов были задержаны в июле 2016 года по обвинению в получении крупной взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) в обмен на прекращение уголовного преследования. Сейчас они находятся под арестом.