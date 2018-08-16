ФБК нашел квартиру матери Володина стоимостью 230 миллионов рублей

Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального опубликовал информацию об элитной недвижимости, записанной на имя матери председателя Госдумы и члена бюро высшего совета партии "Единая Россия" Вячеслава Володина.

Квартира, принадлежащая 82-летней Лидии Петровне Барабановой, располагается в столичном жилом комплексе "Белый лебедь" на Мичуринском проспекте, ее площадь – около 400 квадратных метров, а стоимость, по данным ФБК – 230 миллионов рублей.

Также ФБК отмечает, что начиная с 72 лет пенсионерка Барабанова активно занимается бизнесом – сейчас она владеет десятью компаниями с миллиардными оборотами, охотничьим хозяйством площадью 50 тысяч гектаров, а две недели назад зарегистрировала новую компанию и внесла в ее уставный капитал 10 миллионов рублей.

Авторы расследования предполагают, что Барабанова – "фиктивный собственник и фиктивная бизнесменша, все принадлежит самому Володину и он коррупционер", и собираются направить заявления в СК и прокуратуру.

На просьбу Радио Свобода получить комментарий от Володина по поводу опубликованной информации в пресс-службе фракции "Единая Россия" ответили, что "сделать это будет затруднительно, так как он, как и все депутаты Госдумы, находится в отпуске".