Навальный объявил о новой акции против пенсионной реформы

Оппозиционер Алексей Навальный объявил о новых акциях против повышения пенсионного возраста в России. Политик предлагает провести митинги в единый день голосования 9 сентября. Об этом Навальный сообщил в своей телеграм-канале.

Оппозиционер заявил, что собирается сделать тему повышения пенсионного возраста главный на предстоящих выборах.

Закон, предусматривающий повышение пенсионного возраста в России, в июле прошел первое чтение в Государственной думе. Правительство России предложило поднять возраст выхода на пенсию – до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России.