Украинский суд назначил условный срок российской активистке в Крыму

На Украине суд приговорил активистку российского общественного движения "Волонтеры Победы" в аннексированном Крыму Елену Одновол, которую обвиняли в госизмене, к трем годам условно. Об этом ТАСС сообщила накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По её словам, эту информацию ей передала по телефону украинский омбудсмен Людмила Денисова. В пятницу Одновол будет освобождена из СИЗО. Где она будет отбывать условный срок, не уточняется. Денисова также сообщила Москальковой, что обвиняемая свою вину признала.

Одновол была задержана в конце апреля на административной границе с Крымом по подозрению в государственной измене. По данным украинской прокуратуры, Одновол незаконно организовала и проводила в аннексированном Крыму сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на пост президента России на выборах 2018 года.

Елена Одновол была одной из первых в списке 34 заключенных на территориях России и Украины, которых должны были посетить уполномоченные по правам человека двух стран.

Другому арестованному по подозрению в госизмене на Украине , руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы в случае признания виновным. Он все обвинения отвергает.