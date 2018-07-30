Германия выдала России обвиняемого по "кокаиновому делу"

Германия выдала России бизнесмена Андрея Ковальчука, которого обвиняют организации в контрабанды почти 400 килограмм кокаина из Аргентины по дипломатическим каналам. Об этом ТАСС рассказал адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков.

По словам юриста, Ковальчук находится в следственном изоляторе "Матросская Тишина" и отказывается от дачи показаний. Жеребенков не уточнил, когда именно был экстрадирован его подзащитный. Однако адвокаты Ковальчука в Германии обжаловали решение властей о выдаче, так как не были об этом уведомлены.

Об обнаружении 389 кг кокаина на территории российского посольства в Буэнос-Айресе в феврале 2018 года рассказала министр безопасности Аргентины Патриция Буллрич. После контролируемой поставки наркотика в Москву были арестованы шесть человек — три предполагаемых сообщника контрабандистов в России, руководители фонда "Русские православные меценаты в Латинской Америке" (MORAL)​ Иван Близнюк и Александр Чикало в Аргентине (в материалах российского уголовного дела они не упоминаются) и Андрей Ковальчук в Германии.