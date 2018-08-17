В судебном участке Мещанского района Москвы вынесен приговор по делу о нападении на бывшего главу московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина.

Рецидивисту Алексею Щербакову, напавшего на Ляскина, назначены исправительные работы на 11 месяцев.

Потерпевший будет обжаловать приговор. Он заявил, что категорически не согласен с тем, что Щербакова судили по статье "Побои", поскольку нападавший, по его мнению, хотел его искалечить или даже убить, а у преступления есть неназванный заказчик.

Нападение на главу московского штаба Навального произошло 15 сентября 2017 года. На выходе из штаба к Николаю Ляскину подбежал незнакомый и дважды ударил его сзади обрезком металлической трубы. У Ляскина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб и ссадины мягких тканей затылочной области.

На суде Щербаков заявил, что инсценировал нападение по просьбе самого потерпевшего. Якобы глава штаба Навального пообещал заплатить ему за это 150 тысяч рублей и не писать заявление в полицию.

В свою очередь, Ляскин во время процесса поймал обвиняемого на несоответствии в показаниях. Отвечая на вопрос, сколько денег у него было с собой, когда он приехал в Москву из Санкт-Петербурга, Щербаков ответил "30 тысяч рублей" – в то время как, по его же словам, он искал работу в московском штабе Навального в связи с "отсутствием денег на дорогу домой". Куда он дел 30 тысяч рублей, обвиняемый вспомнить так и не смог.

Николай Ляскин предполагает, что на допросе Щербакова в СК "выяснились заказчики, которых никак нельзя называть, и родилась безумная версия сделать так, чтобы напавший начал давать показания на меня". При этом изначально обвинение Щербакову было предъявлено по статье "Хулиганство", но потом следователи по непонятным причинам смягчили статью.