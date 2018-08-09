Напавший на главу штаба Навального заявил, что сделал это по его просьбе

Алексей Щербаков, напавший осенью прошлого года на главу московского штаба Навального Николая Ляскина, заявил, что сделал это по его же просьбе.

Такие показания Щербаков дал во время четвертого заседания по делу о нападении, которое прошло в судебном участке Мещанского района Москвы. На три предыдущих заседания он не являлся.

Одновременно с этим Щербаков полностью признал свою вину в "нанесении побоев".

Как рассказал обвиняемый, осенью 2017 года он приехал в Москву из Санкт-Петербурга на заработки, но пообещавший ему работу человек не встретил его. Тогда Щербаков решил устроиться на работу в штаб Навального. Он познакомился с его главой Николаем Ляскиным, который и попросил инсценировать покушение, пообещав заплатить за это 150 тысяч рублей и не писать заявление в полицию.

В то же время Щербаков не смог ответить на вопросы, которые в суде задавали ему сторона обвинения и потерпевший. В частности, он не вспомнил, при каких обстоятельствах договаривался с Ляскиным об инсценировке, сославшись на "производственную травму", из-за которой он пропускал предыдущие заседания суда.

Ляскин к тому же поймал обвиняемого на несоответствии в показаниях. Отвечая на вопрос, сколько денег у него было с собой, когда он приехал в Москву, Щербаков ответил "30 тысяч рублей" – в то время как, по его же словам, работу в штабе Навального он искал в связи с "отсутствием денег на дорогу домой". Куда он дел эту сумму, Щербаков опять же вспомнить не смог.

В конце заседания адвокат Ляскина Владимир Воронин ходатайствовал о переквалификации дела со статьи "Побои" на статью "Хулиганство". "Мы полагаем, что Щербаков долго готовился к этому нападению, – заявил Воронин. – Он приехал в Москву специально для этого, установил личность и место работы Ляскина, совершил с ним личное знакомство, подобрал орудие преступления, одежду, от которой позже избавился". Адвокат напомнил, что изначально обвинение Шербакову и было предъявлено по статье "Хулиганство", но потом по непонятным причинам его смягчили.

Следующее заседание по делу назначено на 16 августа.

Нападение на главу московского штаба Навального произошло 15 сентября 2017 года. На выходе из штаба к Николаю Ляскину подбежал незнакомый и ударил его сзади обрезком металлической трубы. У Ляскина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб и ссадины мягких тканей затылочной области.