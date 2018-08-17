Американские "изверги". Посольство РФ в США отметило историческую дату

"Крестьянина Бочкарева до неузнаваемости изуродовали штыками и ножами: нос, губы, уши были отрезаны, челюсть выбита, лицо и глаза исколоты штыками, все тело изрезано. У ст. Свиягино таким же зверским способом был замучен партизан Н. Мясников, которому, по свидетельству очевидца, сперва отрубили уши, потом нос, руки, ноги, живым порубив на куски".

Такие жуткие детали, почерпнутые, по утверждению автора публикации, в документах из Государственного исторического архива Дальнего Востока, приводит агентство РИА Новости в статье, посвященной столетию высадки на российском дальневосточном побережье американских войск, принявших участие в Гражданской войне в России. Обширные выдержки из этой статьи и ссылку на нее опубликовало на своей страничке в Фейсбуке посольство России в США:

Само по себе это вызывает удивление: диппредставительства любых государств, мягко говоря, нечасто публично цитируют материалы, в которых граждане страны пребывания обвиняются в военных преступлениях – пусть и совершенных сто лет назад.

Еще удивительнее, что посольство ссылается на статью, некоторые утверждения в которой по идеологическому запалу напоминают школьные и вузовские учебники советских времен (а может, оттуда и списаны?). Например: "«Западные партнеры» планировали поделить крупнейшее государство на планете между собой, а помочь им в этом должны были представители Белого движения. Контакты с ними интервенты наладили еще до вторжения". Можно как угодно относиться к Белому движению и его лидерам, но есть давно известный исторический факт: белые вели борьбу с большевиками под лозунгом восстановления "единой и неделимой России". Это, помимо прочего, помешало им объединиться с антибольшевистскими национальными движениями бывших провинций Российской империи – польским, украинским, грузинским и т.д. По отношению к западным союзникам белыми декларировался лозунг "За помощь – ни пяди русской земли".

За помощь – ни пяди русской земли

Что на самом деле происходило на Дальнем Востоке и в северных регионах России, где ровно сто лет назад, в августе и начале сентября 1918 года, высадились американские подразделения? (К тому времени там уже находились британский, французский, сербский, а на Дальнем Востоке и японский контингенты).

Почему они пришли? ​

В марте 1918 года большевистское правительство России заключило сепаратный Брестский мир (а не просто "перемирие на Восточном фронте", как написано в материале РИА Новости) с Германией и ее союзниками. Условия мира предусматривали потерю 26% территории европейской части бывшей Российской империи с населением 56 миллионов человек. Большевики должны были выплатить контрибуцию в размере 6 млрд марок – золотом, кредитными обязательствами и поставками сырья и товаров.

Таким образом, ресурсы России (и Украины, признание независимости которой было одним из условий Брестского мира) в значительной мере поступали в распоряжение Центральных держав, войну с которыми на Западном и еще нескольких фронтах продолжали вести Великобритания, Франция, США и их союзники. Эта ситуация не могла не вызвать их противодействия – тем более что в руки красных, а значит, и немцев могло попасть большое количество оборудования, оружия и боеприпасов, поставленных западными странами России еще до прихода к власти большевиков.

Американцы бездействовали во Владивостоке на протяжении всей Гражданской войны

Так, США в конце 1917 года направили в Россию по договорам, заключенным еще с Временным правительством, 300 локомотивов и более 10 тысяч железнодорожных вагонов. Большинство из них находилось на Транссибирской магистрали. Общая стоимость американских вооружений и оборудования, находившихся на тот момент в Сибири и на российском Дальнем Востоке, оценивается в нынешних ценах в $1 млрд. Кроме того, во Владивостоке, Спасске, Хабаровске, а также на русском Севере (Архангельск, Шенкурск и др.) находились склады с оружием, поставленным Антантой России до ее выхода из войны. Находившиеся в России британская и французская военные миссии сообщали в Лондон и Париж, что оружие может попасть к большевикам, а от них, возможно, к немцам.

В июне 1918 года несколько десятков тысяч бойцов Чехословацкого корпуса, застрявшего на Транссибирской магистрали по пути во Владивосток, восстали против большевиков, вступив в союз с их местными противниками. Антанта рассчитывала, что чехословаки и белогвардейцы откроют новый фронт, нанесут поражение красным и вернут Россию в число противников Германии. Для поддержки антибольшевистских сил и была начата интервенция в Россию, в которой приняли участие и американские военные.

Кто они были?

​В середине августа 1918 года во Владивостоке высадились первые подразделения Американского экспедиционного корпуса "Сибирь" (AEF Siberia) – около 8 тысяч человек под командованием генерала Уильяма Грейвса. Американский контингент стал второй по численности группировкой интервентов на Дальнем Востоке России, уступая – правда, намного – лишь японцам, которых было почти 70 тысяч. Американские части были размещены вдоль восточного участка Транссиба, в нескольких местах от Владивостока до Хабаровска. Весной 1919 года зона ответственности американцев расширилась – часть из них разместилась в Забайкалье.

В начале сентября в Архангельск прибыли солдаты 339-го американского пехотного полка и нескольких других частей, общей численностью менее 5 тысяч штыков, составившие так называемую Экспедицию "Белый медведь". Более двух третей из них были родом из штата Мичиган – именно поэтому мемориал, где похоронены погибшие на севере России американские солдаты, находится в городе Троя в этом штате. "Белые медведи" находились в оперативном подчинении британского командования.

Что они делали?

В задачу солдат AEFS входила охрана железной дороги и помощь двигавшимся на восток чехословацким частям. Американский историк Джон Брэдли писал, что "американцы бездействовали во Владивостоке на протяжении всей Гражданской войны в Сибири. Лишь несколько небольших подразделений покидали город; американская интервенция заключалась в основном во вмешательстве в экономические вопросы". Весной 1919 года генерал Грейвс издал "Обращение к русскому народу", в котором отмечалось: "Единственной целью вооруженных сил Соединенных Штатов… является защита железнодорожной собственности и обеспечение беспрепятственного движения поездов по вверенному им участку. Эта цель соответствует и русским интересам… Мы, однако, предупреждаем всех, что не намерены терпеть какое-либо препятствование движению [по магистрали]".

Эта цель соответствует и русским интересам

Американские части, размещенные севернее Владивостока, вели боевые действия против появившихся в Приморье и Забайкалье красных партизан. Это были локальные стычки: общие потери AEFS за полтора года пребывания в России составили 299 солдат и офицеров, причем не менее трети из них умерли от болезней, главным образом гриппа-испанки. В то же время свидетельства о жестокостях американцев, приводимые в статье РИА Новости, видимо, относятся к этим эпизодам.

Американский политолог Лайл Голдстин, побывавший недавно во Владивостоке, столкнулся с публикациями на эту тему в местной прессе. "Непонятно, подлинна ли эта информация, или же речь идет о вновь "разогретой" советской пропаганде, – пишет Голдстин. – Если учитывать общие трудности борьбы с партизанами и жестокости, которые совершались в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно на Филиппинах (во время американо-филиппинской войны – РС) несколькими годами ранее, эти свидетельства нельзя просто отбросить… Но также ясно, что такие истории служат целям нынешней националистической повестки дня Москвы". Для того, чтобы понять, насколько жестокой – со стороны всех воюющих – была Гражданская война в Сибири, достаточно прочитать хотя бы документальный роман Леонида Юзефовича "Зимняя дорога". Американцы вряд ли как-то выделялись на этом фоне, учитывая в целом малое их участие в боевых действиях.

Более того: хорошо известно, что генерал Грейвс стремился по возможности соблюдать нейтралитет во внутрироссийском конфликте. Наиболее напряженными были его отношения не с красными, а с японскими войсками и белогвардейскими казачьими атаманами Григорием Семеновым и Иваном Калмыковым, чьи формирования находились под японским покровительством. Осенью 1919 года Грейвс отказался переправить из Владивостока в Сибирь 100 тысяч английских винтовок для армии Колчака, не желая, чтобы по пути оружие попало в руки калмыковцев, которых он считал бандитами. О Семенове, действительно известном особой жестокостью, Грейвс писал: "Если Семенов – морально чистый человек, то тогда морально запятнанных людей вообще не бывает".

Если Семенов – морально чистый человек, то тогда морально запятнанных людей вообще не бывает

После того, как в ноябре 1918 года Германия и ее союзники потерпели поражение на Западе, вмешательство в Гражданскую войну в России стало предметом ожесточенных споров в странах Антанты. Уинстон Черчилль и другие политики, считавшие необходимой максимальную поддержку белых и других противников большевиков, оказались в меньшинстве. За исключением Японии, иностранные державы стали сворачивать свое участие в интервенции, тем более что боевой дух солдат, находившихся в России, заметно упал. Так, в марте 1919 года группа солдат 339-го полка, находившегося под Архангельском, подала командованию петицию с требованием скорейшего возвращения домой. С Дальнего Востока американские войска были выведены в несколько приемов в начале 1920 года, с Севера – еще раньше, летом 1919-го.

Для чего российским СМИ и тем более посольству РФ в США понадобилось вспоминать о не самом значительном военном эпизоде столетней давности? Вероятно, ответом является приведенная в статье РИА Новости цитата военного историка Бориса Юлина: "Убежден: Гражданская война в стране была столь длительной и кровопролитной только из-за вмешательства иностранных держав. Если бы не белочехи и интервенты, она закончилась бы без большой крови уже в 1918-м". Неважно, что повод к восстанию чехословаков подали сами большевики. Неважно, что интервенция началась как операция против Германии и ее большевистских союзников, а не против России, которая в лице Белого движения оставалась на стороне Запада. Неважно, что война продолжалась еще около двух лет после того, как интервенты ушли из страны. История во всем этом вообще ни при чем. Важна установка: в бедах России виноваты прежде всего внешние враги. Поиск козлов отпущения, столь характерный для современных авторитарных режимов, может распространяться и на события, случившиеся сто лет назад.