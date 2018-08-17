Долги по зарплатам в России выросли на 20,9 % за один месяц

Долги по зарплатам в России выросли за июль 2018 года на 586 миллионов рублей, или на 20,9 %, следует из оперативных данных Росстата.

Общая задолженность перед работниками составила на 1 августа 3 миллиарда 389 миллионов рублей.

34,6% из этих долгов относятся к 2016 году и ранее, 21,3% - к 2017 году, и 44,1 % - долги этого года.

Сведения касаются организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.

Лидерами по долгам являются Приморский край, в котором работники не дополучили 447,3 миллионов рублей, Санкт-Петербург (323,4 млн. руб.) и Хабаровский край (259,6 млн. руб.)

Ранее стало известно, что в первые семь месяцев 2018 года россияне установили рекорд по заявкам на кредиты, а общая задолженность по ним, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла на 15,9%.