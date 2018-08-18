СМИ: власти США добиваются доступа к сообщениям в Messenger

Власти США добиваются от Facebook доступа к голосовым сообщениям пользователей приложения Messenger, которых подозревают в преступлениях. Об этом стало известно трем неназванным источникам Reuters.

Агентство сообщает, что сейчас проходит процесс, на котором Министерство юстиции США обвиняет Facebook в неуважении к суду из-за отказа изменить алгоритм шифрования мессенджера по запросу властей.

Дело рассматривается в закрытом режиме, а его стороны не дают комментариев. Источник Reuters отмечает, что оно связано с расследованием деятельности уличной банды MS-13 в Калифорнии.

Если суд встанет на сторону властей, они смогут добиться доступа к переписке и в других мессенджерах, передает Reuters.