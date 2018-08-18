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Лукашенко назначил нового премьера и ключевых министров

Лукашенко на совещании в Орше

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу назначил нового главу правительства и сменил ряд ключевых министров.

Премьер-министром Белоруссии вместо Андрея Кобякова назначен Сергей Румас, руководивший до этого Банком развития. Первым вице-премьером стал Александр Турчин – бывший глава аппарата правительства. Назначен также ряд новых вице-премьеров и министров, ответственных главным образом за экономическую сферу.

Отставкам и новым назначениям предшествовала резкая критика, которой Лукашенко подверг кабинет министров во время визита в Оршу 14 августа. Он сказал, что получает множество обращений от граждан с критикой работы чиновников, которых, по мнению граждан, надо "чуть ли не вешать, терзать и растерзать". Сам Лукашенко сказал, что не будет этого делать, однако пообещал кадровые изменения.

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