Лукашенко назначил нового премьера и ключевых министров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу назначил нового главу правительства и сменил ряд ключевых министров.

Премьер-министром Белоруссии вместо Андрея Кобякова назначен Сергей Румас, руководивший до этого Банком развития. Первым вице-премьером стал Александр Турчин – бывший глава аппарата правительства. Назначен также ряд новых вице-премьеров и министров, ответственных главным образом за экономическую сферу.

Отставкам и новым назначениям предшествовала резкая критика, которой Лукашенко подверг кабинет министров во время визита в Оршу 14 августа. Он сказал, что получает множество обращений от граждан с критикой работы чиновников, которых, по мнению граждан, надо "чуть ли не вешать, терзать и растерзать". Сам Лукашенко сказал, что не будет этого делать, однако пообещал кадровые изменения.