Давление и стагнация. Итоги 2025 года для ВСУ и ВС РФ

В 2025 году Россия продолжила продвижение по территории Украины. И хотя российской армии удалось поддерживать высокие темпы наступления практически весь 2025 год, опрошенные нами эксперты считают, что переломить ход боевых действий ВС РФ в этом году так и не удалось. В то же время украинская армия продолжает испытывать проблемы с личным составом, которые во многом и приводят к российскому постепенному продвижению.

Об итогах 2025 года для российской и украинской армий мы поговорили с аналитиками команды Conflict Intelligence Team и сооснователем OSINT-проекта Black Bird Group Джоном Хелином.

Успехи и неудачи обеих армий

Среди главных успехов российской армии в 2025 году аналитики Conflict Intelligence Team выделяют увеличение темпов продвижения в сравнении с предыдущим годом. Действительно, тогда ВС РФ удалось, по данным украинского аналитического портала DeepState, захватить 3654 квадратных километра с учетом продвижения в Курской области, а в этом году (с 1 января по 24 декабря) – 4727, с учетом все той же Курской операции.

Команда отмечает, что российской армии при этом удавалось вести интенсивные наступательные действия на протяжении очень длительного времени: с апреля – мая до самого конца года. Наиболее существенные результаты, по мнению экспертов, россиянами были достигнуты в Донецкой и Запорожской областях Украины, а также в Курской области России.

Помимо этого, российской армии удалось адаптироваться к украинской тактике с широким задействованием дронов. В результате Россия перешла к тактике "просачивания" или "инфильтрации", то есть тактики наступления малыми штурмовыми группами, практически отказавшись (до поздней осени) от механизированных атак.

"Хотя такая тактика и ведёт к большим потерям, она все же позволяет вести наступательные действия. Причем, как мы отметили выше, темп продвижения вырос и за счет сокращения потерь в бронетехнике российской армии даже удалось создать её резервы", – говорят эксперты.

В CIT также отмечают прогресс в использовании БПЛА российской армией. И речь в данном случае не о "Шахедах", а о дронах, применяемых на оперативно-тактическом уровне. Аналитики, в частности, выделяют:

рост количества применяемых дронов;

развитие тактической составляющей и ее применение в бою;

улучшение системы подготовки личного состава;

создание необходимой структуры.

В этом контексте стоит упомянуть нашумевшее в этом году российское подразделение "Рубикон", которое хвалят за высокий профессионализм, четкую структуру и высокую эффективность. Это подразделение концентрируется в основном на отрезании украинской логистики, что, например, во многом способствовало отступлению ВСУ из Курской области, поскольку в какой-то момент снабжение находящихся там украинских подразделений оказалось практически невозможным.

В результате проделанной российской армией работы, отмечают в CIT, баланс сил в сфере оперативно-тактических БПЛА существенно сместился в пользу ВС РФ.

Масштабы выпуска и применения удалось нарастить и в сфере дальнобойного вооружения: крылатых и баллистических ракет, но, прежде всего, дальнобойных БПЛА типа "Шахед" и "Гербера". При этом, говорят аналитики, в области применения БПЛА происходит постоянная модернизация как в техническом плане (опция ручного управления дроном, помехозащищенность и так далее), так и в тактическим (изменение высоты полета и захода на цель). Это, в свою очередь, вынуждает ВСУ постоянно адаптироваться к изменениям и не дает надежно выстроить систему противодействия. Как отмечают в CIT, такой общий объем дронов и ракет "поставил бы в трудное положение любую армию мира".

Наконец, говорят аналитики, несмотря на прогнозы о падении набора, России удалось поддерживать стабильный темп подписания контрактов на уровне 400 тысяч в год, тем самым обеспечивая интенсивность наступательных действий. Это впрочем, отмечают собеседники, стоило регионам значительных средств: в Поволжье, например, после выполнения плана регионы резко снизили выплаты в целях экономии: такого в 2024 году не было, говорят в CIT.

Среди неудач российской армии в CIT называют по-прежнему относительно низкий тем продвижения: и хотя он вырос в 1,5 раза в сравнении с прошлым годом, весь успех достигался лишь на тактическом уровне.

"Россия, имея значительное преимущество практически во всех военных компонентах, не в состоянии его должным образом реализовать"

"Россия, имея значительное преимущество практически во всех военных компонентах - личный состав, артиллерия, бронетехника, авиабомбы, ракеты, "Шахеды" – не в состоянии его должным образом реализовать. В итоге продвижение есть, но ценой высоких потерь и с общей довольно низкой эффективностью", – поясняют аналитики.

Помимо этого, воздушная ударная кампания так и не нанесла Украине критического ущерба, несмотря на колоссальные объемы потраченных средств поражения. В CIT связывают это с по-прежнему крайне низким уровнем российской разведки:

"Имея огромное количество ударных средств, ВС РФ не могут создать сопоставимый по размеру "банк" целей. Отсюда в том числе берутся и удары по зерновозам, в которых якобы перевозят БПЛА, ресторанам, где якобы собираются офицеры НАТО, и детским садам, где якобы собирают БПЛА для ВСУ. Все это, безусловно, является военными преступлениями".

Подводя итоги года для российской армии, сооснователь финского OSINT-проекта Black Bird Group Джон Хелин отмечает, что в 2025 году России не удалось достичь "решающей и безоговорочной победы": ВС РФ действительно достигла территориальных успехов, но они не изменили ход войны.

Он соглашается, что российское командование смогло усовершенствовать применяемую им тактику, в частности, внедрить "инфильтрацию" и улучшить координацию ударов беспилотников и дальнобойных ракет, но не смогла превратить эти улучшения в оперативный успех.

"Были моменты, когда ситуация для Украины могла стать более опасной. Прорыв в районе Доброполья мог привести к более масштабным событиям, а отвоевание Курска и продвижение в Сумскую область сначала выглядели довольно опасными для Украины и перспективными для России. На практике эти операции зашли в тупик. Сумы так и не подверглись серьезной угрозе, фронт замер, так и не дав России в полной мере воспользоваться первоначальным импульсом".

Хелин отмечает, что российское продвижение в Украине было постепенным: в районах Лимана, Северска, Покровска, Мирнограда, а также на отдельных участках Запорожской и Днепропетровской областей Россия наступала медленно и прорывов не происходило. И хотя, по мнению аналитика, Покровск и Мирноград полностью падут в начале следующего года, это лишь отобразит существующие тенденции, а не станет показателем наступления переломного момента в войне.

Общую ситуацию в 2025 году для России он называет сочетанием давления и стагнации: ВС РФ продвигаются, ВСУ испытывают все большее давление, но Россия по-прежнему не может добиться такого оперативного успеха, который заставил бы изменить стратегический баланс сил.

Среди успехов украинской армии команда CIT выделяет недопущение кризиса в обороне на оперативно-стратегическом уровне. Несмотря на значительное преимущество ВС РФ в личном составе, технике и вооружении, оборона Украины сохраняла связанность в течение всего года, за исключением, как отмечают аналитики, нескольких кризисов тактического масштаба и одного, близкого к оперативному, то есть более высокому уровню, в районе Гуляйполя. Учитывая многие более пессимистичные прогнозы, в CIT называют это "неплохим результатом".

Помимо этого, ВСУ удалось переработать концепцию оборонительных и фортификационных сооружений, а также построить масштабные линия заграждения по новым стандартам с упором на противодействие малым пехотным группам ВС РФ.

ВСУ, по словам аналитиков, также удалось нарастить масштабы производства и применения дальнобойных средств поражения: в первую очередь дальнобойных дронов, но также безэкипажных катеров и в меньшей степени – ракет. Украина действительно заявляла о росте производства и применения ракет "Фламинго" и "Сапсан", а также дальнобойной версии ракет "Нептун", но фактических данных о росте производства, равно как и применения, довольно мало.

В отличие от ракет, масштабирование сектора дальнобойных дронов было заметно на практике: Украина, по словам аналитиков CIT, смогла провести успешную ударную кампанию по поражению объектов нефтепереработки. Впрочем, ВСУ в этом аспекте иногда не хватало системности, и иногда они были вынуждены переносить свои цели в связи с политической необходимостью. Эксперты также задаются вопросом, возможно ли в целом путем ударов нанести критический ущерб российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Еще одной яркой операцией можно назвать "Паутину", когда Украине удалось секретно доставить вглубь России множество FPV-дронов и затем атаковать сразу несколько отдаленных военных аэродромов со стратегической авиацией, в результате чего российские ВКС лишились как минимум 11 стратегических бомбардировщиков.

И хотя эта операция не сказалась непосредственно на ходе боевых действий, она стала "болезненным щелчком по носу" ВС РФ, отмечают в CIT.

Наконец, ВСУ удалось провести несколько успешных локальных контрнаступательных операций: ликвидировать прорыв ВС РФ в районе Доброполья, блокировать продвижение ВС РФ в Сумской области после отступления из Курской области России, а также совсем недавно деблокировать Купянск. И хотя эта контратака "улучшила впечатление", общий тренд, по мнению CIT, остается негативным для ВСУ.

Украине, например, не удалось решить две основные проблемы в своей армии: низкую мобилизацию и широкий масштаб случаев самовольного оставления части (СОЧ), в результате чего наблюдается "хроническая нехватка личного состава", которую аналитики называют основной причиной негативной динамики на фронте.

На нехватку личного состава накладывается и применение тактики "ни шагу назад", когда украинское командование заставляет военнослужащих продолжительное время держать невыгодные позиции. Это приводит к ненужным потерям людей и техники, не давая никакого результата, объясняют аналитики CIT.

"В Курской области было потеряно колоссальное для ВСУ количество техники, потери в живой силе тоже были крайне высокими, а плацдарм в итоге все равно покидают. В итоге несколько лучших бригад надолго потеряли боеспособность. Уйти можно было бы на несколько месяцев раньше и общий итог никак бы не изменился. И есть множество аналогичных примеров меньшего масштаба (1, 2). То, что сейчас происходит в Мирнограде, относится к этой же проблеме. Это сказывается как на морали солдат, так и на желании идти в ВСУ в целом".

Украине также не удалось остановить продвижение ВС РФ, что является основным элементом для достижения мира на достойных для Украины условиях. Остановка наступления, по мнению CIT, позволила бы укрепить переговорную позицию Украины как в глазах США, так и, с меньшей долей вероятности, России.

Переход ВСУ на корпусную систему, по мнению аналитиков Conflict Intelligence Team, не дал ожидаемого результата. Они отмечают, что в ВСУ продолжается практика дробления бригад и использования подразделений одной воинской части на разных участках фронта, что приводит к тому, что на разных участках фронта можно наблюдать множество перемешанных подразделений с низким уровнем подготовки, которыми крайне сложно управлять.

Корпусные бригады, в свою очередь, по-прежнему воюют в отрыве от "материнских" корпусов, а под командование корпусов перебрасывают не входящие в них по штату части. Кроме того, есть проблемы с наличием корпусных средств усиления: артиллерии, БПЛА и других средств поддержки, которые пытаются решить расширением рот и батальонов, но эти процессы проходят медленно, в итоге планируемого положительного эффекта достичь не удалось.

Джон Хелин, напротив, считает, что переход к корпусной системе позволил ограничить количество крупных ошибок на фронте, хотя и признает, что общий эффект от этого перехода оценить пока еще трудно.

"Возможно, это действительно положительное изменение, но я не думаю, что оно сможет перевесить все другие институциональные проблемы, равно как и проблемы с личным составом, которые есть у Украины", – поясняет он.

ВСУ также не удалось решить проблему с нехваткой средств ПВО на фоне увеличения российских возможностей, говорят аналитики, что привело к проблемам в энергетике и тому, что только к концу первого месяца зимы миллионы украинцев остаются без света, а иногда и тепла, целыми сутками, говорят в CIT.

Хелин соглашается, что ударную кампанию по российским НПЗ, равно как операцию "Паутина", а также наступления контрнаступление в Купянске действительно можно назвать успехами ВСУ в этом году. В целом же, по его мнению, для ВСУ, как и для ВС РФ, этот год нельзя назвать удачным.

Он отмечает, что те проблемы, что есть в украинской армии, нельзя назвать новыми: это продолжение тех же нерешенных проблем, о которых говорили и ранее. Он так же, как и CIT, отмечает кадровую проблему: мобилизация, по его мнению, остается "политически токсичной", а институциональные проблемы внутри ВСУ усложняют гибкое управление обороной, и ни в одной из этих проблем не наступило принципиальных изменений.

Среди новых проблем он отмечает изменение внутриполитической ситуации в Украине, вызванной коррупционными скандалами, затронувшими высшие эшелоны власти, что привело к снижению политической стабильности внутри страны, а это, в свою очередь, также может привести к негативным последствиям для фронта и Украины в целом в будущем.

Хелин отмечает, что основные неудачи Украины на фронте связаны с нерациональным распределением ресурсов: "приоритетные" подразделения, по его словам, получают все необходимое, а другие украинские силы, например, в районе Гуляйполя и Северска, тем самым ослабляются, что и позволяет продвинуться России.

В Мирнограде, в свою очередь, повторяются "старые сценарии", когда украинское командование затягивает решение об отходе, говорит Хелин, в результате оказывается в окружении, а потеря этого города остается лишь вопросом времени.

"После четырех лет полномасштабной войны Украина по-прежнему стремится защищать каждый метр, даже когда ей следует обменивать территорию на время, и это структурная проблема, а не единичная ошибка", – считает он.

"Можно ли назвать 2025 год положительным для Украины? Нет. Были явно положительные моменты, не случилось коллапса, но в целом год был отрицательным. Украина показала лучшие результаты, чем многие ожидали, но фундаментально ничего не улучшилось. Россия продвигается быстрее, поддержка Запада выглядит менее устойчивой, и Украина вступает в 2026 год в более слабой позиции, чем год назад", – резюмирует Хелин.

Военные тренды 2025 года

Главным трендом 2025 года аналитики CIT называют все более частое и массовое применение дронов, которые выполняют все больший объем задач: от снабжения до эвакуации, минирования и поражения техники и живой силы.

В пехоте, напротив, наблюдается уменьшение тактических единиц до одного-двух военнослужащих: боевые действия проходят все меньшим масштабом, а проведение даже небольшой операции занимает все больше времени.

Джон Хелин считает, что во многом 2025 год стал продолжением прошлогодних тенденций: Россия продолжает использовать тактику "просачивания" и сократила использование бронетехники, хотя по-прежнему располагает ей в большом количестве и даже занимается ее модернизацией. Он также отмечает рост случаев применения беспилотников для выполнения разных задач на фронте.

"Меньше бронетехники, больше пехоты, больше роботов и беспилотников с большей дальностью полета сделали линию фронта более пористой, чем она была в 2024 году. Все это связано как с угрозой беспилотников, так и с проблемами с личным составом. Мы уже видели случаи, подобные Доброполью, где российским подразделениям удалось проникнуть глубоко в тыл Украины. Если ничего не изменится, можно ожидать, что в 2026 году подобные события станут более частыми, хотя и не обязательно в таком же масштабе", – считает он.

Прогнозы на 2026 год

Аналитики Conflict Intelligence Team отмечают, что точного ответа на вопросы о том, что можно ожидать от следующего года с военной точки зрения, изменится ли ситуация на фронте и остались ли у обеих армий силы поддерживать текущие темпы ведения войны и в следующем году, нет.

Они вспоминают, что и раньше многие аналитики ожидали снижения набора в российскую армию, но этого в итоге не происходило. Впрочем, даже если это действительно произойдет, то снижение набора, безусловно, ограничит наступательный потенциал, но удерживать фронт ВС РФ все равно смогут.

Для Украины, констатируют эксперты, все менее "радужно", поскольку проблемы с мобилизацией и СОЧ вызывают все больше вопросов, и в этом вопросе все зависит от решений военных и гражданских властей, так как теоретически ресурсы на решение этих вопросов у них есть.

Если говорить о ситуации в целом, команда ожидает, что Россия будет продолжать продвигаться: возможно, после небольшой оперативной паузы, зимой или ранней весной начнется новое российской наступление. Насколько оно окажется успешным, предсказать нельзя, но потенциала у ВСУ полностью его остановить, в CIT не видят.

Аналитики также ожидают количественного и качественного наращивания использования БПЛА и беспилотных систем в целом.

"Возможно, стороны предложат проводить структурные решения для получения качественного преимущества, поскольку технические новшества противники быстро перенимают друг у друга. Также возможно, что мы увидим более частое применение искусственного интеллекта на фронте, и даже первые попытки создания роя дронов под управлением ИИ, но вряд ли это успеет стать чем-то заметным в масштабе всей войны, скорее, лишь первые шаги. Наверняка будут и такие сюрпризы, о которых мы сейчас даже не можем предполагать", – говорят они.

"И Украина, и Россия, вероятно, смогут поддерживать такой уровень боевых действий в следующем году"

Джон Хелин ожидает, что в следующем году ситуация на поле боя останется примерно такой же. Он отмечает, что если Украина не найдет способ решить свои кадровые и институциональные проблемы, темпы продвижения России могут ускориться. При этом возможного "горизонтального краха" для одной из сторон в ближайшем будущем аналитик не видит.

"Если не произойдет экономического коллапса, который трудно предсказать и который не является моей непосредственной сферой деятельности, то и Украина, и Россия, вероятно, смогут поддерживать такой уровень боевых действий в следующем году. Россия, в частности, показала, что готова терпеть серьезные экономические проблемы ради продолжения этой войны, поэтому я с осторожностью отношусь к любым прогнозам о том, что экономический коллапс заставит Россию пойти на мир", – продолжает эксперт.

Он соглашается, что зима, как и раньше, вероятно, замедлит ход боевых действий, а весной темпы боев могут снова ускориться. Если нынешние тенденции сохранятся, 2026 год может оказаться более тяжелым для Украины, с более быстрыми успехами России и более сложными решениями для украинского командования о том, где удерживать позиции, а где отступать, говорит Хелин.

Ситуация, по его мнению, также во многом зависит от факторов, не связанных непосредственно с полем боя.

"Что сделают Соединенные Штаты, что сделает Европа, увеличится или уменьшится поддержка, и что ждет внутриполитическую сцену Украины после отставки Ермака - все эти факторы могут сыграть свою роль, равно как и внутренняя борьба за власть между фракциями в администрации США также может сыграть свою роль. Все это в совокупности будет влиять на ход войны не меньше, а, может быть, и больше, чем события на фронте.

Простой ответ будет звучать так: если не произойдет каких-то серьезных изменений, то для Украины ситуация на военном фронте, вероятно, ухудшится, Россия добьется большего успеха, а реальные переменные будут скорее политическими и экономическими, чем чисто военными. Их может быть сложнее предсказать, чем тенденции на линии фронта", – объясняет он.

По данным DeepState, ВС РФ удалось продвинуться за 2025 год (с 1 января по 24 декабря, с учетом Курской области) на 4727 квадратных километров. При этом площадь подконтрольной ВСУ территории Донецкой области составляет пять тысяч квадратных километров. И хотя война является нелинейным процессом, а на пути российской армии лежит крупная агломерация городов Славянск и Краматорск, мы спросили экспертов, возможен ли в 2026 году полный захват Россией Донецкой области.

Джон Хелин не стал прогнозировать полный захват Донецкой области в 2026 году. Он отмечает, что продвижение России в этом году в основном были на других участках фронта, а не в районе Славянска и Краматорска, поэтому экстраполировать темпы продвижения таким образом, по его мнению, неверно. Финский аналитик считает, что если нынешний темп продвижения России сохранится или даже ускорится, то Россия может приблизиться к этой агломерации, но захват самих городов будет затруднен, поскольку Украина сильно укрепила всю эту территорию.

"Более вероятно, что Россия попытается изолировать эти города либо с севера, со стороны Лимана и Изюма, либо с юга, со стороны Доброполья, а не штурмовать их в лоб.

Безусловно, остается проблема возникновения ситуации "постепенно, а потом внезапно": в такой войне боевые действия могут долгое время протекать медленно, а затем быстро ускориться, если линия обороны будет прорвана, поэтому возможны более быстрые территориальные изменения, но я бы не стал заранее "перерисовывать карту".

Во многом ситуация зависит и от политических решений Украины и поддержки Запада, поэтому на данный момент любые прогнозы являются лишь догадками", – говорит он.

В CIT считают, что полностью исключать сценарий полного захвата Донецкой области в следующем году нельзя, но в то же время они называют такой сценарий оптимистичным для ВС РФ.

"По нашим оценкам, начало боев непосредственно за агломерацию следует ожидать не раньше середины лета – начала осени 2026 года. При этом существует множество факторов, которые могут повлиять на боеспособность обеих армии и таким образом скорректировать оценки.

Мы советуем обратить внимание на логистику как на ключевой аспект. Когда украинский плацдарм уменьшится и у ВС РФ появится возможность взять все пути в агломерацию под огневой контроль, развитие событий может значительно ускориться, но в целом темпы продвижения россиян по-прежнему не впечатляют. Если применять просто экстраполяцию, что не совсем корректно, то за 2026 год ВС РФ не должны управиться с захватом Донецкой области", – резюмируют аналитики.