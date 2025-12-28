"Цены вырастут на все". Что ждет российских потребителей в новом году

Весь 2025 год из-за военных трат и санкций в России росли цены практически на все виды основных товаров и услуг – от ЖКХ до алкоголя. В конце года власти объявили о повышении некоторых налогов для предпринимателей и росте НДС с 20 до 22 %. Некоторые производители сразу же сообщили об увеличении закупочных цен на свою продукцию.

Такие письма в розничные сети, по данным СМИ, отправили компания по производству чая и кофе "Орими Трэйд", производитель сладостей Choco Pie "Лотте КФ Рус" и другие. По мнению экспертов, в новом году цены на основные товары и услуги продолжат расти, а их спектр значительно снизится – из-за новых проблем у бизнеса.



В уходящем году в России из-за акцизов и логистики росли цены на топливо, коммунальные услуги, алкоголь и сигареты. Бензин в России дорожал вдвое быстрее официальных темпов инфляции. По данным Росстата на начало октября 2025 года, с января цены на него выросли на 10,16%. Тарифы ЖКХ выросли в среднем на 12%. Значительно подорожали импортные товары. Также наблюдался рост цен на транспорт (грузовой и авиа), грузоперевозки, одежду, обувь, образовательные и развлекательные услуги – на 10-15%.

Дорожали и продукты питания: по информации СМИ, больше всего в 2025 году выросли цены на рыбу – на 22 %, кофе – 15-25 % , чай – 10-20 %. Говядина подорожала на 14, свинина – на 10 %. На 15-20 % выросли цены на сезонные овощи и фрукты, а ржаной хлеб подорожал на 13,8 %. При этом сообщалось, что в 2025 году снизились цены на ряд овощей – капусту(25,9 %), картофель (23,4 %) и лук (18,1 %). Подорожали маргарин, мука и сахар, молочные продукты, макароны, масло и соль.



Стоимость одной поездки в общественном транспорте выросла на 11,5–19,9 % в зависимости от вида транспорта, а сильнее всего в 2025 году подорожало метро – сейчас одна поездка в московской подземке стоит от 63 до 74 рублей.

Ожидается, что в 2026 году в ряде регионов России подорожает техосмотр. Туристов из-за нового авиационного сбора ждёт повышение цен на авиабилеты – как минимум на 150 рублей, и рост цен на проживание в гостиницах – из-за введённого в 2025 году туристического налога. Станет дороже проезд грузовиков по федеральным автотрассам, в ряде регионов увеличат транспортный налог, после введения технологического сбора на 4-6 % вырастут цены на смартфоны, ноутбуки и другую технику.

О том, что ждёт российских потребителей в наступающем году, говорит экономический обозреватель Радио Свобода Максим Блант:

Значительная часть малого и среднего бизнеса умрёт, и все выльется не столько в рост цен, сколько в дефицит продуктов

– Цены снова вырастут, однако их рост в новом году может оказаться не таким сильным, как многие ждут. Это произойдёт из-за того, что значительная часть малого и среднего бизнеса умрёт, и все выльется не столько в рост цен, сколько в дефицит продуктов. Базовый сценарий – это рост цен, который будет связан не только с повышением НДС, но и с отменой льгот для значительной части малого и среднего бизнеса, с атакой на "белые" маркетплейсы, обеление экономики. В переводе на человеческий язык это означает, что бизнес тех предпринимателей, кто сейчас под тем или иным предлогом работает по патентам и так далее, будет ликвидирован.



Отрыт сезон охоты на тех, кто продает что-то через маркетплейсы или везёт товары из Китая. Эти товары пропадут или сильно подорожают. Соответственно, единственным ограничителем для роста цен будут доходы людей, потому что у них может банально не оказаться денег на то, чтобы покупать. Поэтому те товары, без которых обойтись нельзя, продукты питания и прочее, подорожают, а те товары, на которых в домашнем хозяйстве можно и принято экономить, то есть товары длительного пользования – одежда, обувь, вот всего этого россияне, скорее всего, начнут покупать меньше. На этом будут экономить и уже сейчас экономят, но в новом году ситуация будет ещё более серьёзной.

Что касается возможного вмешательства государства в ценообразование – оно и так регулирует этот процесс. Повышение цен, особенно на социально значимые продукты, нужно согласовывать, особенно если это повышение больше определенного размера. Это нужно делать через федеральную антимонопольную службу, через местные власти. В России сейчас это дикая проблема, и именно с этим в значительной степени связано то, что привлекательность производства социально значимых товаров и продуктов падает, и их производится всё меньше – начиная с выпечки хлеба и заканчивая молочными и прочими продуктами. Вот поэтому государство регулирует цены. Возможно, скачок цен спровоцирует новый всплеск активности со стороны всевозможных проверяющих и регулирующих органов.

Глухое недовольство из-за роста цен растёт и продолжит расти, но никаких протестов ждать не стоит

Как правило, на это остро реагируют депутаты Государственной Думы, которые начинают предлагать всякие бредовые инициативы и идеи о том, как сдержать рост цен, кого наказать, кто виноват... В общем, у них всегда много идей на этот счет, и как правило большинство этих идей крайне негативно сказывается на настроениях производителей, потому что всё происходит за их счёт. Глухое недовольство из-за роста цен растёт и продолжит расти, но никаких протестов, связанных с ростом цен, в России ждать не стоит. На одной чаше весов 25 лет тюрьмы, а на другой – неприятности, связанные с тем, что у вас зарплата заканчивается на три дня раньше, чем в прошлом году. Это несопоставимые вещи, и публичное недовольство в России, даже высказанное в социальных сетях, обходится сейчас слишком дорого.



Оно может быть квалифицировано как литьё воды на мельницу врагов России, со всеми вытекающими последствиями. Но всё зависит от того, кто будет источником этого недовольства. Если предположить, что в 2026 году произойдет хотя бы частичная демобилизация и остановка боевых действий, то вот как раз те люди, которые будут возвращаться оттуда, и будут громко возмущаться ростом цен. Тюрьмой их не напугать, да и на войне они рисковали своими жизнями, а тут у них возникнут вопросы: какого черта моя семья вынуждена платить за 9 яиц столько, сколько до войны стоили 18? Риск этого недовольства есть, и он довольно велик. А остальные граждане будут помалкивать, – уверен экономический обозреватель РС Максим Блант.