Вышел на волю осужденный по делу ИГПР ЗОВ Валерий Парфенов

В минувшую пятницу в Перми вышел на волю осужденный по делу инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть" (ИГПР ЗОВ) Валерий Парфенов. Его освободили раньше, чем состоялось заседание, на котором ему должны были пересчитать срок по закону "день за полтора", рассказал "Медиазоне" активист Василий Шиховцев.

Ходатайства о пересчете срока по новым правил учета времени, проведенного в СИЗО, подавали осужденные по тому же делу Кирилл Барабаш и журналист РБК Александр Соколов, которому уже ответили отказом.

По версии следствия, Соколов, Парфенов, Барабаш и публицист Юрий Мухин, пытаясь добиться проведения референдума о принятии закона "За ответственную власть", якобы продолжали деятельность признанной экстремистской в 2010 году организации "Армия воли народа". За это они получили сроки до четырех лет, в случае с Мухиным – условно.

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