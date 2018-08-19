Левада-центр: Россия возвращается к пропаганде в духе Брежнева

Почти 50 процентов россиян ничего не знают о вводе советских войск в Чехословакию, положившем конец реформам "Пражской весны". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные негосударственным исследовательским "Левада-центром" в преддверии 50-летия оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора – 21 августа 1968 года. Выдержки из исследования опубликовала в воскресенье, 19 августа, британская газета The Guardian.

В полном объеме статистические данные будут обнародованы 20 августа, сообщил изданию директор центра, социолог Лев Гудков. Результаты опроса, по его мнению, свидетельствуют о возвращении в России к пропаганде в духе эпохи Брежнева, к "стереотипам советского периода".

Свыше трети участников опроса - 36 процентов - высказали мнение, что вторжение было обоснованным, а Советский Союз совершенно точно или с большой долей вероятности действовал правильно при отправке войск в ЧССР.

Еще 45 процентов затруднились с оценкой событий - по сравнению с 2003 годом этот показатель вырос на 11 процентов.

Более чем одна пятая от общего числа респондентов - 21 процент - возложила ответственность за произошедшее на западные страны, заявив об их "подрывных действиях", направленных на раскалывание социалистического блока государств.

Еще около 23 процентов сочли, что имела место "попытка переворота", предпринятая антисоветски настроенными политиками в Чехословакии и в итоге приведшая к вводу войск.

Еще порядка 18 процентов россиян уверены, что произошло "восстание против режима, установленного Советским Союзом". В 2008 году аналогичный ответ дал 31 процент респондентов.