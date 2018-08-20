Суд в России приговорил украинца за участие в "Правом секторе"

Суд в Ростовской области приговорил к 2 годам 3 месяцам лишения свободы гражданина Украины Романа Терновского. Он обвиняется в участии в "Правом секторе" - украинской националистической организации, запрещенной на территории России.

По версии следствия, в 2015 - 2016 годах Терновский на территории Украины занимался изготовлением и распространением атрибутики с символикой "Правого сектора", а также вел пропаганду деятельности организации в интернете.

Кроме того, 15 февраля 2016 года Терновский участвовал в акции по блокированию проезда по территории Украины российских грузовиков. Следствие определило, что целью этих действий было "нанесение имущественного и репутационного ущерба Российской Федерации в ее внешнеэкономических связях".

При каких обстоятельствах Терновский оказался на территории России - не сообщается. В СК заявили, что продолжают работу по "установлению и привлечению к уголовной ответственности" других участников "Правого сектора".