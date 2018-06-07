Суд в Москве оставил под арестом активиста Дениса Бахолдина, которого обвиняют в участии в запрещенной на территории России организации "Правый сектор". Об этом сообщает издание Sota.Vision.

На заседании суда активист присутствовал по видеосвязи. Он отказывался отвечать на вопросы судьи. В апреле дело Бахолдина было передано в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключение.

Бахолдин был задержан в марте 2017 года. Активист утверждает, что полицейские приковали его наручниками к батарее и выбивали признательные показания. Следствие считает, что Бахолдин уехал в 2014 году на Украину, где вступил в организацию "Правый сектор" и принимал участие в её деятельности.

Активист принимал участие в антивоенных пикетах и ежемесячных акциях в поддержку политзаключенных в России. Бахолдина неоднократно задерживала полиция, дважды он отбывал административное наказание.