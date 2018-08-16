"Марш матерей" состоялся: что дальше?

Дорогомиловский районный суд Москвы в четверг принял решение перевести из СИЗО под домашний арест 18-летнюю Анну Павликову, которую обвиняют в создании и участии в экстремистском сообществе по делу организации "Новое величие". Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Решение по другой обвиняемой – 19-летней Марии Дубовик – суд также должен вынести сегодня.

Накануне в Москве и Екатеринбурге прошли акции в поддержку девушек. В московском "Марше матерей" приняли участие более тысячи человек. Они дошли до здания Верховного суда России с игрушками в руках, скандируя "Свободу!" и "Детям не место в камерах".​ Жители Екатеринбурга провели флешмоб, гуляя с игрушками по городу.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Изначально шестерых поместили в СИЗО, еще четверых – под домашний арест.

Обвиняемые неоднократно заявляли о применении к ним пыток и угроз для получения признательных показаний. Адвокаты арестованных настаивают, что обвинение строится на показаниях трех мужчин, один из которых был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ.​

Ситуацию обсуждают правозащитники Лев Пономарев, Александр Осовцов, корреспондент Радио Свобода на процессе по делу "Нового величия" Мумин Шакиров.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.