"Ведомости": Минфин против изъятия у бизнеса 500 млрд рублей

Министерство финансов России выступило против предложения помощника президента Андрея Белоусова изъять более 500 миллиардов рублей сверхдоходов убизнеса. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на чиновника и двух сотрудников компаний из "списка Белоусова", знакомых с докладом Минфина правительству.

В документе говорится, что изъятие у компаний свободных денег приведет к сокращению инвестиций. Кроме того, частным компаниям для инвестиционной активности нужны стабильные условия ведения дел, а изъятие денег подорвет доверие компаний к правительству.

Ранее экономический советник президента России Андрей Белоусов предложил повысить налоги для крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний страны, изъяв у них, таким образом, более 500 миллиардов рублей на реализацию майских указов Путина.

Несмотря на одобрение этой идеи президентом, ее не поддержали Минпромторг, Минэкономики и Минприроды.

В это же время акции 14 российских компаний, которые, по мнению Белоусова, могли бы платить в бюджет больше, упали в цене, а от совместных проектов с несколькими из них отказались потенциальные инвесторы.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей предупредили, что изъятии сверхдоходов у бизнеса может привести к дефолту ряда предприятий и сделает невозможным исполнение "майского указа".