Россия и ЦАР подписали соглашение о военном сотрудничестве

Россия и Центральноафриканская Республика (ЦАР) заключили межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Подписи под документом поставили министр обороны России Сергей Шойгу и его коллега из ЦАР Мари Ноэль Койяра. По словам Койяра, армия страны "полностью деструктурирована" и нужно восстановить ее боеспособность. Шойгу отметил, что в России считают ЦАР перспективным партнером.

Ранее МИД России сообщил, что в начале года Москва безвозмездно отправила в ЦАР стрелковое оружие и боеприпасы, а также разместила там гражданских и военных инструкторов для подготовки местных военных. Это было сделано "в строгом соответствии с требованиями режима санкций Совета Безопасности ООН в отношении этой страны", говорилось в сообщении российского Министерства иностранных дел.

В июне французская газета Le Monde писала о прибывших в ЦАР пяти кадровых военных разведчиках и 170 гражданских инструкторах –формально для подготовки местных военных. Однако как заявили газете эксперты, речь идет о "российских наемниках" из "частной военной компании Вагнера", которую СМИ связывают с Евгением Пригожиным, другом президента России Владимира Путина.

30 июля в ЦАР были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Они снимали документальный фильм о деятельности в стране "ЧВК Вагнера".