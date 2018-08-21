В Кабуле обстреляли президентский дворец

Во вторник, 21 августа, район президентского дворца в Кабуле подвергся ракетному обстрелу. Пострадали не менее двух человек. Об этом сообщает агентство AFP.

Инцидент произошел во время выступления президента Афганистана Ашрафа Гани по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам. В своей речи он заверил, что "нация не склонится" перед этими атаками, и "распространяющие насилие" группировки не остановят развития страны.

Снаряды были запущены из здания в старой части города, которое неизвестные захватили ранним утром. Правительственная армия вступила в бой с захватчиками, применив военные вертолеты. Были обнаружены два заминированных транспортных средства. По данным властей, террористы планировали подорвать их.

Двумя днями ранее Гани предложил радикальным исламскому движению "Талибан" заключить трехмесячное перемирие. Группировка не ответила на его призыв, однако пообещала освободить пленных в преддверии мусульманского праздника. Накануне афганские военные освободили около 150 заложников "Талибана". В тот же день группировка отпустила около 40 пленных афганских солдат, полицейских и сотрудников спецслужб, которые были захвачены в воскресенье на северо-западе страны.