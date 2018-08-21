СМИ: организатор покушения на Бабченко признал вину

Бизнесмен Борис Герман, подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко, признал вину и заключил сделку со следствием. Об этом сообщает украинское издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на несколько источников в правоохранительных органах. Источники, при этом, не уточнили детали и условия сделки.

Адвокат Германа Евгений Солодко отказался комментировать эту информацию, сославшись на данную им подписку о неразглашении хода следствия. По этой же причине от комментариев отказывается и Аркадий Бабченко.

Ранее Борис Герман свою вину отрицал. Он заявлял, что в деле Бабченко изначально сотрудничал со Службой внешней разведки Украины. По словам Германа, по ее заданию он выходил на связь с российским предпринимателем Вячеславом Пивоварником, который работал в некоем "фонде Путина". Тот предоставил ему список лиц, убийство которых на территории Украины Герман должен был организовать. Среди них, по словам подозреваемого, фамилия Бабченко отсутствовала.

Служба внешней разведки Украины отрицает свою причастность к деятельности Германа.

29 мая украинская полиция сообщила, что в Киеве убили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, однако днем позже председатель СБУ Василий Грицак заявил, что журналист жив, а убийство было инсценировано с целью поймать организаторов преступления. Одним из них спецслужбы считают гражданина Украины Бориса Германа, соучредителя украинско-немецкого СП "Шмайсер", которое занимается поставками оружия госконцерну "Укроборонпром".