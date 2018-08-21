В Праге у памятника маршалу Коневу открыли поясняющие таблички

В Праге во вторник, 21 августа, в 50-ю годовщину вторжения советских войск в Чехословакию, после ремонта вновь открыт памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

По инициативе совета городского района Прага-6, где расположен памятник, рядом с ним установлены таблички на чешском, русском и английском языках, цель которых – объяснить исторический контекст, связанный с личностью маршала.

Конев командовал войсками, которые 9 мая 1945 года вошли в Прагу. Город к тому времени уже был практически освобожден, по соглашению с руководителями Пражского восстания немцы ушли на запад. В социалистической Чехословакии, однако, Конева долгие годы прославляли как освободителя. На новых табличках, помимо упоминания о Второй мировой войне, сказано и о роли маршала в подавлении Венгерского восстания в 1956 году, Берлинском кризисе 1961 года, а также в подготовке вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году.

Российское посольство в Праге протестовало против установки табличек, утверждая, что их цель – "переписать историю" и омрачить российско-чешские отношения. МИД Чехии, однако, встал на сторону местных властей.

Против установки табличек 21 августа также протестовали чешские коммунисты. Акцию протеста устроили и сторонники сноса памятника.

Памятник Коневу ранее несколько раз обливали розовой краской, на него наносили надписи, призванные напомнить о роли маршала в подавлении Венгерского восстания и Пражской весны.