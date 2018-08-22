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США призвали Россию освободить "погибающего в тюрьме" Сенцова

Акция в поддержку Олега Сенцова у посольства России в Киеве

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США вновь призвали Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме на протяжении 100 дней.

В Вашингтоне встревожены перспективой того, что ещё один "невинный человек погибает в российской тюрьме", - заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. Она потребовала немедленного освобождения Сенцова и всех украинских граждан, незаконно удерживаемых в России и аннексированном Крыму.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Своей вины он не признает. 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием выпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.

Накануне, в сотый день голодовки, во многих странах прошли акции солидарности с режиссером.

С требованием немедленно освободить Сенцова в последние месяцы выступили более 100 деятелей мировой культуры. Они призвали официальные лица ЕС и ООН оказать давление на Россию, чтобы добиться скорейшего выхода украинского режиссера из тюрьмы.

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