В Карелии суд освободил заключенного с ВИЧ в тяжелой стадии

Суд в Карелии освободил от отбывания наказания заключенного с ВИЧ и другими тяжелыми заболеваниями, сообщает правозащитная организация "Зона права". Такого решения удалось добиться только со второй попытки. В прошлом году, когда осужденного лечили в тюремной больнице Санкт-Петербурга, городской суд отказался его освободить, рассказал сегодня адвокат Виталий Черкасов.

В этот раз врачи службы исполнения наказаний в Карелии настаивали, что у заключенного нет болезней, из-за наличия которых его нужно выпускать из колонии. На сторону защиты встала начальник медицинской части другого учреждения, в котором лечили осужденного. Была проведена новая экспертиза, которая выявила ВИЧ в стадии, поражающей центральную нервную систему, а также тяжелое заболевание пищевода и гепатит. Эти доводы судья принял, сообщает "Зона права".