На Камчатке на РПЦ написали заявление за лекцию в детском лагере

Житель Камчатки Алексей Николаев обратился с заявлением в прокуратуру из-за выступления представителя православной церкви в детском лагере. Как сообщил корреспонденту "Сибирь.Реалий" отец школьницы, находящейся в оздоровительном центре, он хочет привлечь местную епархию к уголовной и административной ответственности. Причиной стала встреча иерея Бориса Мурзина с детьми.



10 августа представитель церкви провел в детском оздоровительном лагере "Восход" миссионерскую встречу с воспитанниками. В рамках проекта “Колокольный звон над Камчаткой” Мурзин рассказал детям об истории возникновения колоколов и провел мастер-класс, сообщается на сайте Петропавловской и Камчатской епархии.



Николаев утверждает, что случайно узнал об этом мероприятии и решил подать заявление в прокуратуру края. По его словам, родителей не предупреждали о приезде священнослужителя. Отец также уверен, эта встреча нарушила его права на воспитание своей дочери в традициях светского государства.

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"Я прочитал об этом на сайте местного информационного агентства. Моя дочь сейчас отдыхает в лагере "Восход". Меня возмутило, что без моего согласия проводят религиозные мероприятия. Меня никто не предупреждал об этом, несмотря на то, что мой номер телефона был указан в документах", – заявил Алексей Николаев.

В своем заявлении Алексей Николаев указывает, что в России государство отделено от церкви, а миссионерская деятельность запрещена, и ссылается на Конституцию. Кроме этого, отец воспитанницы лагеря просит проверить министра образования и молодежной политики Камчатского края Викторию Сивак на соответствие занимаемой должности.



Получить оперативный комментарий в местной епархии изданию не удалось. В оздоровительном лагере "Восход" корреспонденту заявили, что директора нет на месте, и рекомендовали написать письменный запрос.​