Законопроект Минкомсвязи может привести к блокировке 19 млн сайтов

Из-за разработанного Минкомсвязи нового законопроекта под досудебную блокировку за оправдание и обоснование экстремизма и терроризма могут попасть до 19 миллионов сайтов. Это приведет к нарушению работы интернета в России, считают в экспертном совете при правительстве и настаивают на том, что документ должен быть существенно доработан, пишет "Коммерсантъ".

Поправки к закону "Об информации", которые дадут право без суда ограничивать доступ к любой информации, содержащей "обоснование и оправдание" экстремистской и террористической деятельности, были размещены на правительственном портале 7 августа.

Сейчас досудебная блокировка возможна только при обнаружении Генеральной прокуратурой призывов к массовым беспорядкам и экстремизму. В Минкомсвязи это сочли недостаточным.

Эксперты считают, что понятия "обоснование" и "оправдание" не выдерживают критики, так как оба имеют двусмысленный и абстрактный характер и предполагают широкую трактовку. В частности, под действие законопроекта в нынешней редакции могут попасть "многие известные работы Маркса, Ленина и их соратников, большая часть как советской литературы и трудов советских историков, так и современной отечественной и зарубежной публицистики и беллетристики", а также любая критика современной жизни, говорится в отчете экспертного совета при правительстве России.