Арам Габрелянов покинул пост главы холдинга, издающего Life

Арам Габрелянов покинул пост генерального директора компании News Media, которая издает медиапроект Life. Об этом агентству RNS рассказал Анатолий Сулейманов, который теперь возглавит компанию. Александр Потапов, назначенный главным редактором Life, уточнил, что сокращений в редакции не будет.

Сулейманов, в свою очередь, подчеркнул, что проект будут переделывать – он откажется от лицензии СМИ и станет платформой пользовательского контента.

Сам Габрелянов от комментариев отказался, пишет RNS.

Арам Габрелянов основал холдинг News Media в 2001 году. В него входят таблоиды "Жизнь" и "Твой день", интернет-проект Life и деловое издание маркер, а журнал комиксов Bubble.

В рамках холдинга действовал круглосуточный канал Lifenews, который прекратил вещание в августе прошлого года.