РБК: Credit Suisse отрицает сообщения о заморозке российских активов

Швейцарский банк Credit Suisse отрицает информацию о заморозке им более 5 миллиардов долларов, которые принадлежат российским гражданам и организациям из санкционного списка США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальное заявление банка, которое, как утверждается, было передано изданию.

Как следует из пояснения Credit Suisse, банк не замораживал российские средства, а лишь отказался от управления ими. Тем не менее, он продолжает хранить эти активы, и клиенты имеют к ним доступ, говорится в документе. Назвав российский рынок "одним из приоритетных", представители банка заверили, что его клиенты не понесли финансовых потерь, пишет РБК.

В начале апреля Минфин США ввел санкции против 24 граждан России и 14 компаний, руководствуясь законом о противостоянии противникам Америки, который был принят Конгрессом в прошлом году. Это повлекло арест активов указанных лиц, а также запрет на сотрудничество с ними для американских граждан и организаций. В ведомстве пригрозили вторичными санкциями для тех неграждан США, которые решат взаимодействовать с россиянами из "черного списка".