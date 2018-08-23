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Рубль продолжает дешеветь на фоне новых американских санкций

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Официальный курс доллара на 24 августа составил 68 рублей 52 копейки. Это почти на рубль больше вчерашнего курса и максимум за последние два года.

По отношению к евро российская валюта также подешевела на один рубль – официальный курс евро на завтра Центральный банк России установил на отметке в 79 рублей 25 копеек.

Рубль дешевеет с начала августа на фоне сообщений о новых санкциях со стороны США. Они связаны с отравлением в Великобритании бывшего двойного агента российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Против них использовали советский боевой яд "Новичок". Лондон и Вашингтон обвиняют Кремль в применении химического оружия.

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