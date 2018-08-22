Вступили в силу новые санкции США в отношении РФ из-за дела Скрипалей

22 августа вступает в силу первая часть новых санкций США в отношении России из-за отравления в британском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В Вашингтоне убеждены, что Москва нарушила американский закон 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения.

Под санкции, объявленные Госдепартаментом США 8 августа, попадает поставка России продукции двойного назначения и экспорт товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставки электроники, компонентов и технологий для нефтегазовой отрасли.

Если Россия откажется сотрудничать с международными экспертами по химоружию, через три месяца ее ожидает второй раунд санкций. В частности, предусматривается запрет полетов компании "Аэрофлот" в США и сокращение взаимной торговли до минимума.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил Интерфаксу, что новые санкции, безусловно, затронут некоторые высокотехнологичные отрасли, в том числе ОПК, но "не критично".

В данный момент в Конгресс внесен новый законопроект, ужесточающий ограничения, из-за предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Новые санкции могут затронуть проведение долларовых операций для государственных банков, также планируется запрет на инвестиции в российский госдолг и введение ограничений на экспорт технологий для нефтегазовой отрасли.

В ожидании объявленных Вашингтоном новых санкций резко подешевел рубль. Российский премьер Дмитрий Медведев сравнил анонсированное ужесточение санкций США с объявлением экономической войны.