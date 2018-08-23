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Японский министр упрекнул Трампа в непонимании свободной торговли

Флаги ЕС, США, Великобритании и Японии

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Тарифная политика Дональда Трампа показывает, что он не понимает, насколько важны свободная торговля и присутствие японских компаний на американском рынке. Об этом заявил министр торговли Японии Хиросигэ Секо в интервью агентству Associated Press.

Он пригрозил Вашингтону ответными мерами в случае, если глава Белого дома реализует свою угрозу и поднимет 25-процентный тариф на импорт японских автомобилей. Чиновник не уточнил, какие именно шаги предпримут японские власти.

По его словам, Токио попытается убедить Трампа в том, что, вопреки опасениям американского лидера, товары из Японии не угрожают безопасности США.

Глава ведомства добавил, что торговые войны могут навредить всей мировой экономике.

Комментарии Секо прозвучали на фоне введения Америкой и Китаем новых взаимных пошлин на 16 миллиардов долларов.

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