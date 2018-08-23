В Донбассе погибли 5 украинских военных, еще 11 ранены

В районе села Крымское на востоке Украины с утра 23 августа идет ожесточенное боестолкновение между украинскими военными и вооруженными сепаратистами. Об этом в четверг на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, бой начался в полшестого утра. Сепаратисты напали на позиции ВСУ и попытались захватить наблюдательные посты вдоль Бахмутской трассы. Активная фаза боя продолжалась пять часов. По заявлению Минобороны Украины, атаку удалось отбить, но в результате нее погибли четверо украинских военнослужащих и еще семеро получили ранения. Еще один украинский военный погиб в результате обстрела сепаратистами других сел, находящихся под контролем ВСУ.

Гуцуляк отдельно отметил, что со стороны сепаратистов применялись мины калибра 120 мм, использование которых запрещено Минскими соглашениями.

Ранее президент Украины Петр Порошенко, выступая в Днепре на праздновании Дня государственного флага, извинился за сказанные им в 2014 году слова о скором завершении войны в Донбассе. "Жаль, что дал обещание, которое не оправдалось. Прошу за это прощения", – заявил Порошенко.

В среду трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о бессрочном прекращении огня с 29 августа. При этом украинская сторона отметила, что мира "невозможно добиться без полного прекращения поставок оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов из России, в то время как сейчас такие поставки продолжаются".

Кремль эти обвинения отвергает.