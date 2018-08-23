Встреча Болтона и Патрушева завершилась без итогового заявления

Встреча помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и секретаря российского Совбеза Николая Патрушева в Женеве завершилась без совместного заявления. По словам самого Болтона, это произошло из-за того, что на переговорах он поднял вопрос российского вмешательства в американские выборы.

Советник президента США подчеркнул, что в Вашингтоне не потерпят нового вмешательства в избирательный процесс. По его словам, Соединённые Штаты готовы предотвратить попытки повлиять на голосование на выборах в Конгресс США, которые пройдут в ноябре.

Встреча длилась около пяти часов. Она проходила за закрытыми дверями, журналистов не пустили даже в момент приветственного рукопожатия. На переговорах обсуждались война в Сирии, конфликт на востоке Украины и двусторонние отношения на фоне усиления санкций США.

Патрушев после завершения встречи заявил, что приглашает и других официальных лиц в Россию для двусторонних переговоров. Договорённостей о следующей встрече секретаря российского Совбеза с Болтоном достигнуто не было.