SARMAT: Новый пост в Госдепартаменте звучит как название ракеты РФ

В структуре Госдепартамента США появилась новая должность под названием SARMAT. Она расшифровывается как "старший советник по российским зловредным действиям и тенденциям". Представитель ведомства указал, что аббревиатура, которая созвучна названию российской ракеты "Сармат", была выбрана специально. Об этом сообщает телеканал CNBC.

О создании должности SARMAT было объявлено на слушаниях в Конгрессе США, где обсуждалась эффективность антироссийских санкций. Как сказал помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, SARMAT займется стратегическими вопросами. CNBC назвал появление этого государственного поста "троллингом" в адрес России.

Впервые о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат" с ядерным двигателем стало известно из выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием в марте этого года. Хотя он представил ее в качестве работающего изделия, телеканал CNBC в мае сообщил, что все четыре испытания этой ракеты, проведенные с ноября 2017-го по февраль 2018 года, закончились неудачно. На днях американский телеканал рассказал о том, что одна из ракет при испытаниях упала в Баренцево море, где ее теперь ищут три российских корабля.