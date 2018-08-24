Новые санкции США в отношении России вступят в силу 27 августа

Первый пакет санкций США в отношении России из-за отравления в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии вступит в силу 27 августа - после официальной публикации на сайте Федерального реестра. ОБ этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на представителя американского Госдепартамента.

Ранее сообщалось, что ограничения вступят в силу 22 августа.

Уведомительный период, установленный Законом о контроле над химическим и биологическим оружием, истек 22 августа. Извещение для Федерального реестра, вводящее в действие санкции,отправлено. Ожидается, что оно будет опубликовано 27 августа,— сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Под санкции, объявленные Госдепартаментом США 8 августа, попадает поставка России продукции двойного назначения и экспорт товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставки электроники, компонентов и технологий для нефтегазовой отрасли.

Второй пакет планируется ввести через несколько месяцев, если Москва не предоставит гарантии неприменения химического и биологического оружия. В нем, в частности, предусматривается запрет полетов компании "Аэрофлот" в США и сокращение взаимной торговли до минимума.

В ожидании объявленных Вашингтоном санкций резко подешевел рубль.