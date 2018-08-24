Меркель поддержала Грузию в стремлении вступить в Евросоюз

Ангела Меркель поддержала желание Грузии вступить в Евросоюз. Но, по ее словам, говорить о членстве в ЕС пока рано. С таким заявлением канцлер ФРГ выступила на встрече со студентами Тбилисского государственного университета, сообщает телеканал "Рустави-2". Евросоюз сам должен быть готов к тому, чтобы принять в свои ряды новую страну, уточнила Меркель. Сейчас в Брюсселе решают вопрос о вступлении в ЕС балканских государств. А Грузия и Украина, по словам канцлера, следующие в очереди.

Меркель отметила, что Германия хочет иметь хорошие отношения как с Грузией, Азербайджаном и Украиной, так и с Россией. Евросоюз и НАТО не являются для России врагами, и Москва "должна это понять", подчеркнула канцлер.

Меркель сообщила, что газопровод "Северный поток - 2" не сделает Германию зависимой от России. Кроме того, германский лидер выступила за сохранение транзита российского газа через Украину.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Германию Германию заложницей России в вопросах поставок газа, назвав "ужасным" проект "Северный поток – 2". В июле США анонсировали возможные санкции против участников этого проекта.

Канцлер Германии Ангела Меркель посещает Грузию, Армению и Азербайджан с официальным визитом. 23 числа она прилетела в Грузию. Это первый визит канцлера ФРГ за 10 лет. 24 августа Меркель посетит Армению, где встретится с премьер-министром Николом Пашиняном. 25 августа у Меркель запланирован визит в Азербайджан. Ранее СМИ сообщили, что там она проведет переговоры о поставках каспийского газа в Европу, чтобы найти альтернативу российскому топливу.