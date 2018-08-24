Советник Трампа по национальной безопасности посетил Украину

Украина и европейские страны должны искать альтернативные источники энергоносителей, чтобы не зависеть от поставок российского газа. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По словам Болтона, европейским странам необходимо рассмотреть возможность поставок газа из Азербайджана через Адриатическое море. Советник президента также напомнил о готовности США поставлять в Европу и на Украину американский сжиженный природный газ. Болтон отметил, что Украина также может вести разработку собственных природных ресурсов.

Отвечая на вопросы журналистов, Болтон сообщил, что санкции в отношении России, в частности, из-за аннексии Крыма и вероятного вмешательства в выборы в США сохранятся в полном объеме до тех пор, пока Россия не изменит свою политику.

Визит Болтона в Киев проходит во время празднования Дня независимости Украины. Болтон посетил военный парад и встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Президент поблагодарил США за введение санкций против России. По его мнению, они эффективны и служат мощной мотивацией для Кремля для того, чтобы "вернуться в цивилизованное общество, убрать войска из Крыма и Донбасса и не применять химическое оружие против других государств".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с Болтоном также обсуждал усиление санкций против Кремля. Кроме этого, стороны обсудили противодействие проекту "Северный поток – 2", увеличение товарооборота между странами, а также совместные проекты в энергетике и авиастроении.

Накануне Болтон встретился в Женеве с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым. Переговоры продолжались более пяти часов. Однако советник президента США и секретарь российского Совета Безопасности не смогли принять совместное заявление. Разногласия вызвал вопрос о вмешательстве России в американские выборы. Кремль этот факт категорически отрицает.

По словам Болтона, стороны обсудили, в том числе, и ситуацию на Украине. Он отметил также, что на переговорах удалось достичь прогресса. Но подробностей не раскрыл. Это первая российско-американская встреча столь высокого уровня после саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, который состоялся 16 июля.

