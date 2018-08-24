Плохая неделя для Прилепина. Новые злоключения писателя-комбата

Уходящая неделя была отмечена сразу несколькими новостями, связанными с личностью российского писателя и бывшего командира одного из батальонов сепаратистов самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Захара Прилепина. В среду ему пришлось опровергать новости о разоружении и расформировании батальона своего имени, а в четверг Прилепина не пустили из Сербии в Боснию и Герцеговину, заявив ему, что он представляет "угрозу национальной безопасности" для этой страны.

22 августа в аккаунтах пользователя "Донецкий Абориген" в "Телеграме" и "ВКонтакте" появились сообщения о разоружении военными "Министерства обороны ДНР" "разведывательно-штурмового батальона №4", более известного как "Батальон Захара Прилепина". По данным этого источника, события разворачивались в расположениях батальона в Докучаевске и в его "штаб-квартире", расположенной в гостинице "Прага" в самом Донецке.

В Докучаевске о готовящейся облаве якобы узнали за три часа до ее начала, поэтому "прилепинцы спрятали оружие". В результате трое командиров, отдавших приказ его спрятать, были задержаны. Вслед за этим "1-й армейский корпус ДНР" окружил гостиницу Прага и задержал для "разбирательства" всех находившихся там людей. По данным "Донецкого Аборигена", из батальона было вывезено "порядка восьми камазов оружия и боекомплекта" и он "фактически был ликвидирован".

О ликвидации "батальона Прилепина" сообщил и живущий в Москве бывший активист харьковского "Антимайдана", бывший "министр иностранных дел ДНР" Константин Долгов. По его версии, решение об этом было принято в Москве после того, как "прилепинцы" отказались "влиться в ряды" "армии ДНР".

Прилепин в ответ назвал Долгова "придурком", а информацию о расформировании батальона – "нелепым вбросом":

Слухи о расформировании "батальона Прилепина" опроверг и один из его командиров Александр Жучковский.

Сам Прилепин решил покинуть Донбасс еще в июле 2018 года, объяснив это тем, что батальон "перешёл из состава полка спецназначения в ведомство ракетных войск", а это – "не его специфика". В то же время он заявил, что остается "куратором" этого воинского подразделения. Отъезд Прилепина из Донецка вызвал тогда шквал насмешек в соцсетях. Смеялись над "батальоном Прилепина" и раньше, например, обвиняя его солдат в том, что вместо реальных боевых действий они "воюют с терриконами" и устраивают постановочные фотосессии.

​На этом злоключения писателя-комбата не закончились, перейдя из разряда неподтвержденных слухов в разряд холодных и неприятных для него фактов. В четверг Прилепин прилетел в столицу Сербии, Белград, откуда собирался поехать в Республику Сербскую – созданное по результатам Дейтонских соглашений 1995 года образование с преимущественно сербским населением на территории Боснии и Герцеговины. В столице Республики Сербской Баня-Луке Прилепин должен был выступить с творческим вечером. Это не первый визит Прилепина в республику: в январе 2017 года он получил здесь из рук Эмира Кустурицы премию за несколько своих книг. Но в этот раз что-то пошло не так и Прилепина не пустили через сербско-боснийскую границу сотрудники пограничной службы Боснии и Герцеговины. Ему вручили официальный документ, в котором говорится, что въезд на территорию этой страны (а минуя ее попасть в Республику Сербскую невозможно) запрещен Прилепину как человеку, "несущему угрозу ее безопасности и международным отношениям". Решение, говорится в документе, было принято Агентством разведки и безопасности Боснии и Герцеговины.

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Отказ боснийских пограничников пустить Захара Прилепина в страну вызвал резкую критику как со стороны президента Республики Сербской Милорада Додика, так и со стороны российских дипломатов. Додик назвал запрет "постыдным" и охарактеризовал его как "проявление антироссийской истерии, навязанной западными странами". Представители посольства России в Боснии и Герцеговине выразили в связи со случившимся "обеспокоенность и глубокое сожаление".

Прилепин стал не первым известным россиянином, которому в этом году запретили въезд в Боснию и Герцеговину. В марте такое же решение власти страны приняли в отношении лидеру российского байк-клуба "Ночные волки" Александра "Хирурга" Залдостанова, собиравшегося со своими товарищами посетить "православные церкви и монастыри, а также объекты воинской славы, связанные с историей сербского и российского народов".

Отказ боснийских властей пустить Прилепина на свою территорию и фактическое объявление его персоной "нон грата" вызвал предсказуемую реакцию соцсетей:

Некоторые авторы рекомендуют Прилепину избегать и визитов в "братскую" Сербию: власти этой страны, похоже, всерьез взялись за людей, воевавших на стороне сепаратистов в Донбассе. В четверг сербская полиция задержала Братислава Живковича, лидера националистического движения "Четников". Его подозревают в том, что он "организовал участие граждан Сербии в войне в другой стране". Это не первый подобный случай: в 2015 году сербские суды приговорили к реальным тюремным срокам восьмерых граждан страны, воевавших на востоке Украины. В том же году восемь "добровольцев", побывавших в Донбассе, были арестованы в Испании, а совсем недавно, в начале августа, шесть человек, вербовавших наемников для отправки в "ДНР" и "ЛНР", были задержаны в результате полицейской спецоперации в Италии.