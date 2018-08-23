Российскому писателю Захару Прилепину запретили въезд в Боснию и Герцеговину. Руководство балканской страны считает, что он представляет угрозу для государственности и международных отношений. Об этом писатель сообщил на своей странице в Facebook.

Прилепин утверждает, что его задержали на границе Боснии и Герцеговины и "развернули как террориста". Посольство России в Боснии обратилось за разъяснением ситуации в министерство иностранных дел республики.

Ранее Министерство культуры Украины внесло Прилепина в "черный список" лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны.

Прилепин с начала вооруженного конфликта на востоке Украины активно поддерживал пророссийских сепаратистов. Писатель работал заместителем командира одного из подразделений сепаратистов так называемой "Донецкой народной республики". Из-за этого Служба безопасности Украины обвинила его в терроризме.