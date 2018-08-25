В Москве власти вновь рассмотрят заявку сторонников Навального

Власти Москвы, решили рассмотреть заявку сторонников оппозиционера Алексея Навального на проведении акции против изменений пенсионного законодательства. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников. Заявители намерены провести акцию 9 сентября.

"Мы более внимательно рассмотрели заявку и коллегиально приняли решение, что мы принимаем заявку организаторов", - сказал Черников. По его словам, "после консультаций в департаменте было принято решение, что заявка подана в соответствии с правилами".

Накануне Черников сообщил "Интерфаксу", что заявка о проведении акции 9 сентября в центре Москвы сторонниками Навального была подана раньше срока и поэтому не будет рассмотрена. В пресс-службе департамента агентству пояснили, что активисты подали заявку о проведении митинга против изменения пенсионного законодательства на Тверской улице, при этом заявленная численность участников – до 30 тыс. человек.