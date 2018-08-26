Sunday Times: Абрамович изучает возможность продажи "Челси"

Российский миллиардер Роман Абрамович, недавно лишившийся британской визы, обратился в инвестиционный банк для консультаций о возможной продаже лондонского футбольного клуба "Челси". Об этом сообщает газета Sunday Times. Официального подтверждения информации нет, источник газеты в "Челси" отрицает подготовку клуба к продаже.

Утверждается, что Абрамович обратился за советом относительно продажи "Челси" в банк Raine Group. Там отказались комментировать эту информацию.

Ранее в этом году Абрамович, как сообщалось, отказался продать клуб миллиардеру Джиму Рэтклиффу.

Российский олигарх владеет "Челси" с 2002 года. О визовых проблемах Абрамовича сообщалось весной, вскоре после того как Лондон обвинил Москву в отравлении в Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Хотя Абрамович и не находится под санкциями, ряд источников сообщили, что британские власти потребовали от него дополнительных доказательств законности его доходов, в рамках общей политики усиления бдительности по отношению к инвесторам из России. В результате, как сообщается, Абрамович отозвал заявку на продление британской визы. Впоследствии он получил гражданство Израиля. Паспорт этой страны дает ему право по полгода в течение года жить в Британии, но не работать и не заниматься бизнесом.

