"Такие герои живут вечно": в США и за рубежом почтили память Маккейна

Вечером в субботу в американском штате Аризона на 82-м году жизни скончался сенатор Джон Маккейн – один из самых известных и влиятельных американских политиков последнего времени. Чиновники и общественные деятели в США и за рубежом почтили память парламентария, который посвятил последние годы жизни в том числе идее евроинтеграции Украины и Грузии, а также поддержке российской демократической оппозиции.

Президент США Дональд Трамп (Маккейн был его последовательным оппонентом): "Мое глубочайшее сочувствие и почтение семье сенатора Джона Маккейна. Молимся и скорбим с вами!"

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм: "Америка и Свобода потеряли одного из их величайших защитников, а я утратил одного из моих самых близких друзей и наставников".

Сенатор-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин: "Джон Маккейн был великим государственным деятелем, который многим пожертвовал ради своей страны и жителей Аризоны. Его смерть – огромная потеря для страны, его семьи и друзей... На протяжении почти дюжины лет в Сенате Джон Маккейн оставался моим другом и неизменным союзником в борьбе за всеобщие права человека и продвижение главных американских ценностей. Я буду ужасно скучать по нему. Надеюсь, что американцы отложат все дела в память о его наследии".

Экс-президент США демократ Барак Обама: "Джон Маккейн и я произошли из разных поколений и совершенно разных слоев общества, и нам довелось состязаться на самом высоком политическом уровне. Однако, несмотря на все наши разногласия, мы разделяли верность чему-то более высокому – идеалам, ради которых бок о бок сражались и жертвовали собой целые поколения американцев и иммигрантов. Мы рассматривали наши политические баталии в качестве возможности – пусть даже привилегированной – хранить и распространять эти великие идеи по всему миру. Мы рассматривали эту страну как место неограниченных возможностей, а гражданскую принадлежность к ней – как наш патриотический долг сохранить ее такой навеки. Мало кто из нас подвергся таким испытаниям, как Джон. Однако все мы могли бы стремиться к мужеству, ставя общественное благо выше личного. Джон явил нам пример того, как это делается".

Экс-президент США республиканец Джордж Буш – младший: "Некоторые жизни настолько яркие, что трудно поверить в их конец. Некоторые голоса настолько звучные, что трудно поверить в их молчание. Джон Маккейн был человеком глубоких убеждений и патриотом высшего порядка".

Президент Украины Петр Порошенко: "Печальная новость для всего украинского народа – умер большой друг Украины сенатор Джон Маккейн. Мы никогда не забудем его неоценимый вклад в развитие демократии и свободы на Украине, а также его поддержку в адрес нашего государства. Соболезнования семье и всему американскому народу".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин: "У Украины много друзей, но Джона Маккейна никто не заменит. Доброта и принципиальность – без компромиссов: его жизнь стала примером для всех нас".

Глава фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Арсений Яценюк: "Не верится, что ушел Джон Маккейн. Он был большим и честным другом для нас. Мы завоевали свободу благодаря тому, что с нами бок о бок сражались такие гиганты, как Джон Маккейн... Вы не умерли. Такие герои живут вечно".

Глава российской незарегистрированной российской политической партии "Западный выбор" Константин Боровой в комментарии для Радио Свобода сказал: "Кремень. Человек, для которого самое главное, что необходимо защищать – принципы. И совершенно не важно, кто нарушает эти принципы – враг или друг. Никаких компромиссов. Абсолютная точка отсчета, позволяющая каждому понять, где он находится. Маккейн ушел, но эта точка в пространстве осталась и будет присутствовать в нашей жизни всегда".

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в своем Телеграм-канале: "Умер сенатор Джон Маккейн. Он выделялся среди американских политиков ничем необъяснимой и непонятной неприязнью к России. Ему не нравился сам факт ее существования. На все воля Аллаха. Россия была, есть и будет!"