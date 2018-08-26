В Японском море прекращены поиски рыбаков из КНДР

В Японском море спасательное судно "Ирбис" и вертолет Ми-8 26 августа прекратили поиск четырех моряков с потерпевшей бедствие северокорейской шхуны. О терпящих бедствие рыбаках стало известно накануне. Двух из шести членов экипажа спас проходивший вблизи лайнер, сообщил сайт "Сибирь.Реалии".

Поиски прекратили в 18 часов по местному времени. Одна из причин – ухудшение погоды и видимости в этом районе. "Принимая во внимание погоду, ухудшение видимости в районе поисков, а также отсутствие какой-либо разумной надежды обнаружить пропавших членов экипажа живыми, принято решение о прекращении активной фазы поисково-спасательной операции", — передало ИА PrimaMedia слова начальника морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николая Пирожкова.

25 августа региональное управление МЧС получило сообщение о том, что в Японском море, в 60 милях южнее порта Находка произошла потеря хода иностранного рыболовного судна. Экипаж просил помощи. Спасатели с помощью вертолета обнаружил обломки иностранного рыболовного судна, но судьба четверых рыбаков неизвестна.