Франциск: педофилия – боль и стыд католической общины

Глава Римско-католической церкви в ходе двухдневногов визита в Ирландию встретился с жертвами сексуального насилия со стороны священников. Папа римский Франциск сказал, что «молит о Божьем прощении» в связи со скандалом вокруг сексуальных домогательств, который потряс Римско-католическую церковь.

Франциск также упрекнул церковь в Ирландии за то, что на протяжении десятилетий ирландские католические организации отнимали детей у незамужних матерей и отдавали их на усыновление. По его словам, из-за этой практики дети чувствовали себя «покинутыми», а «болезненные воспоминания оставляли шрамы».

Понтифик завершил свой визит в Ирландию мессой на открытом воздухе в дублинском Финикс-парке. На богослужении присутствовали несколько сот тысяч человек. Одновременно в других местах прошли многотысячные демонстрации против насилия со стороны священников. В городе Туам протестующие зачитали имена приблизительно восьмисот детей, умерших в местном приюте, находящемся в ведении церкви, – в основном в 1950-х годах.

Призыв Франциска к прощению в связи с сексуальным скандалом совпал с публикацией в американской католической газете National Catholic Register письма архиепископа Карло Марии Вигано. Бывший посол Ватикана в США, обвиняет Франциска и других ватиканских официальных лиц в игнорировании заявлений о сексуальном насилии со стороны недавно вынужденного уйти в отставку американского кардинала Теодора Маккаррика. Церковное расследование установило, что заявления о его насилии в отношении несовершеннолетнего заслуживали доверия. Вигано утверждает, что еще в 2013 году сообщал Франциску о том, что Маккаррик спал вместе с семинаристами, но Франциск снял с кардинала санкции, наложенные предыдущим папой, Бенедиктом. Об этом информирует "Голос Америки".

Франциск начал первый почти за сорок лет папский визит в Ирландию с выражения негодования по поводу «отвратительных преступлений», совершенных священниками, которые насиловали и растлевали детей, и неспособности церковных властей принять меры. «Неспособность церковных властей, епископов, религиозных начальников, священников и других адекватно реагировать на эти отвратительные преступления, вызвала справедливое возмущение и остается источником боли и стыда католической общины», – добавил он.