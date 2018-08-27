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Полиция устанавливает мотив стрелка-геймера во Флориде

Полицейские на месте трагедии в городе Джексонвилл, 26 августа, 2018 года

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В США полиция устанавливает мотив стрельбы в городе Джексонвилл в штате Флорида, где погибли не менее трех человек и более десяти были ранены. Об этом сообщает Reuters. По предварительным данным, огонь открыл 24-летний Дэвид Кац из Балтимора. Он был геймером и якобы разозлился из-за неудачи на киберспортивном чемпионате.

По рассказам очевидца, после поражения преступник прямо во время турнира расстрелял своих соперников по виртуальному американскому футболу, а затем покончил с собой. Инцидент произошел в местном развлекательном центре Jacksonville Landing.

В воскресенье полицейские обыскали дом Каца, а также осмотрели его автомобиль, припаркованный рядом с местом проведения соревнований. Пока неясно, был ли стрелок знаком с жертвами.

Один из участников турнира, которому удалось спрятаться в туалете во время стрельбы, насчитал не менее 20 выстрелов. По словам другого очевидца, убийца, вероятно, использовал лазерный прицел.

В компании Electronic Arts, которая организовала чемпионат, высказали соболезнования участникам трагедии, назвав происшествие "бессмысленным актом насилия".

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